Гуф не хочет мириться с женой

Рэпер Гуф не хочет мириться с почти бывшей женой Юлией Королевой несмотря на то, что она сама попросила у суда максимальный срок для этого — три месяца. Об этом «СтарХиту» рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин.

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«Представители Юлии заявили, что они просят срок на примирение, причем максимальный. Это является максимально странным, потому что, как правило, срок на примирение требует ответчик. А она истец — сама подала, сама передумала. Мы узнали позицию Гуфа. Он сказал, что против примирения», — уточнил Жорин.

Следующее заседание суда назначили на 15 ноября.

Гуф женился на Юлии Королевой в 2021 году. Спустя год у супругов родилась дочь Тина. 10 марта 2023 года рэпер показал в социальной сети несколько роликов, на которых жена плачет и обвиняет его в употреблении запрещенных веществ. Позже артист удалил видео.