Гуф не хочет мириться с женой

Рэпер Гуф не хочет мириться с почти бывшей женой Юлией Королевой несмотря на то, что она сама попросила у суда максимальный срок для этого — три месяца. Об этом «СтарХиту» рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин.
«Представители Юлии заявили, что они просят срок на примирение, причем максимальный. Это является максимально странным, потому что, как правило, срок на примирение требует ответчик. А она истец — сама подала, сама передумала. Мы узнали позицию Гуфа. Он сказал, что против примирения», — уточнил Жорин.
Следующее заседание суда назначили на 15 ноября.
Гуф женился на Юлии Королевой в 2021 году. Спустя год у супругов родилась дочь Тина. 10 марта 2023 года рэпер показал в социальной сети несколько роликов, на которых жена плачет и обвиняет его в употреблении запрещенных веществ. Позже артист удалил видео.
24 апреля Гуф заявил, что разводится с Королевой, в мае пара воссоединилась. 28 июня музыкант опубликовал личную переписку с женой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом.