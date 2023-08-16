Козловский поделился фото с подросшей дочерью

После скандала когда-то рвавший все рейтинги актер ушел в затишье. Данила Козловский не подавал признаков жизни в соцсетях, а в кино не снимается и подавно. Но традицию артист нарушать не стал и, встретившись со своей дочерью — трехлетней Одой Валентиной, — наконец опубликовал сторис.

© Super.ru

Никаких комментариев Данила не оставил, но к чему они, если эмоджи в виде красного сердца и детские наклейки на брутальной мужской руке и так говорят о многом?

Известно, что сейчас звездная дочь живет в США вместе с мамой, куда из России не поездишь. Но покидать родину, как однажды говорил сам Данила, он не собирается.

Super.ru