Козловский поделился фото с подросшей дочерью

Данила Козловский поделился редким фото с подросшей дочерью
После скандала когда-то рвавший все рейтинги актер ушел в затишье. Данила Козловский не подавал признаков жизни в соцсетях, а в кино не снимается и подавно. Но традицию артист нарушать не стал и, встретившись со своей дочерью — трехлетней Одой Валентиной, — наконец опубликовал сторис.
Никаких комментариев Данила не оставил, но к чему они, если эмоджи в виде красного сердца и детские наклейки на брутальной мужской руке и так говорят о многом?
Известно, что сейчас звездная дочь живет в США вместе с мамой, куда из России не поездишь. Но покидать родину, как однажды говорил сам Данила, он не собирается.
Напомним, что с мамой дочери — Ольгой Зуевой — Данила Козловский познакомился в 2014 году. Отношения не пережили тяготы пандемии коронавируса: в 2020 году актер поехал в отпуск с Оксаной Акиньшиной, чем подогрел слухи о расставании, а в 2021-м в интервью Ирине Шихман (Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) признался, что больше не состоит в отношениях с Ольгой.