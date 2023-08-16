«Осталось ранчо купить»: как живет Пресняков с женой в Америке

Музыкант Никита Пресняков осенью прошлого года отменил все свои концерты и улетел в США вместе с женой Аленой Пресняковой.

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Также стало известно, что артист получил гражданство США. Пресняков пока не собирается возвращаться на родину.

Сегодня Никита решил поделиться с подписчиками фотографией, на которой он и его жена Алена позируют в образах Кена и Барби. Сам Пресняков подписал фото так: «Barbie party».

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В комментариях подписчики оценили снимок: «Самая эффектная, красивая и обаятельная пара», «Ковбой», «Осталось ранчо купить».