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«Осталось ранчо купить»: как живет Никита Пресняков с женой в Америке

Музыкант Никита Пресняков осенью прошлого года отменил все свои концерты и улетел в США вместе с женой Аленой Пресняковой.

«Осталось ранчо купить»: как живет Пресняков с женой в Америке
© WomanHit.ru

Также стало известно, что артист получил гражданство США. Пресняков пока не собирается возвращаться на родину.

Сегодня Никита решил поделиться с подписчиками фотографией, на которой он и его жена Алена позируют в образах Кена и Барби. Сам Пресняков подписал фото так: «Barbie party».

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В комментариях подписчики оценили снимок: «Самая эффектная, красивая и обаятельная пара», «Ковбой», «Осталось ранчо купить».

Напомним, Никита родился в Лондоне. Долгое время внук Аллы Пугачевой учился и жил в США. Свободно пересечь границу Преснякову удалось благодаря еще одному паспорту. В прошлом году выяснилось, что у музыканта есть гражданство Литвы.