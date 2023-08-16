«Хуже, чем я в свои 39 лет»: Боня обвинила косметологов в раннем старении Шишковой
Последние годы в Сети обсуждают изменившееся лицо бывшей возлюбленной рэпера Тимати, финалистки «Мисс Россия — 2012» Алены Шишковой. Телеведущая Виктория Боня также высказалась по поводу внешности девушки.
По ее словам, косметологи состарили модель, которая в прошлом считалась красавицей.
"Я, когда узнала, что ей всего 29 лет было, удивилась. Думала, что ей 36–37 лет. А она выглядит хуже, чем я в свои 39 на тот момент. Но плохорукие косметологи просто превратили ее в одутловатую женщину", — сказала она.
Боня также назвала Шишкову красивой девушкой, передает Woman.
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