Боня обвинила косметологов в раннем старении Шишковой

"Я, когда узнала, что ей всего 29 лет было, удивилась. Думала, что ей 36–37 лет. А она выглядит хуже, чем я в свои 39 на тот момент. Но плохорукие косметологи просто превратили ее в одутловатую женщину", — сказала она.