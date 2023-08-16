Валентина Иванова публично призналась в любви Тимати

«С днем рождения, моя душа, сегодня твой день рождения. Ты мой самый лучший подарок. Мне так повезло встретить тебя, ты удивляешь меня своей добротой, целеустремленностью и щедростью. Ты делаешь нашу жизнь намного лучше. Спасибо, что ты самый удивительный мужчина, друг, партнер. Я люблю тебя. Спасибо твоей маме за то, что подарила этому миру тебя! Симоночка, с праздником тебя, дорогая! »