Валентина Иванова публично призналась в любви Тимати и рассказала, какой он в отношениях
Вчера свое 40-летие отметил рэпер и бизнесмен Тимати. По такому случаю его девушка, модель Валентина Иванова, решила впервые публично признаться в любви своему мужчине.
В своем посте в запрещенной сети Валя не ограничилась лаконичной фразой и сердечками и немного рассказала, какой Тимати в отношениях. Как выяснилось, любимый удивляет модель своей добротой и целеустремленностью. А еще он щедрый.
Также она поблагодарила маму Тимати за то, что она подарила миру такого прекрасного человека.
«С днем рождения, моя душа, сегодня твой день рождения. Ты мой самый лучший подарок. Мне так повезло встретить тебя, ты удивляешь меня своей добротой, целеустремленностью и щедростью. Ты делаешь нашу жизнь намного лучше. Спасибо, что ты самый удивительный мужчина, друг, партнер. Я люблю тебя. Спасибо твоей маме за то, что подарила этому миру тебя! Симоночка, с праздником тебя, дорогая! »
Вчера мы рассказывали, как Тимати поздравила его мама.
* Запрещен в РФ.