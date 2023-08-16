Мадонна заявила о новых датах гастролей после госпитализации

Американская певица Мадонна (настоящее имя Мадонна Луиза Чикконе) заявила о новых датах проведения своего гастрольного тура Celebration, отложенного из-за госпитализации певицы. Об этом сообщает People.

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Певица снова приступит к выступлениям в Лондоне 14 октября, всего в столице Великобритании запланированы четыре концерта, билеты на которые распроданы.

Позже артистка привезет приуроченное к сорокалетию своей музыкальной карьеры шоу в Бельгию, Данию, Швецию, Испанию, Португалию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды.

Североамериканская часть тура начнется 13 декабря в Бруклине. Концерты в нескольких городах США пришлось отменить из-за невозможности согласовать перенос.