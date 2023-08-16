Мадонна заявила о новых датах гастролей после госпитализации
Американская певица Мадонна (настоящее имя Мадонна Луиза Чикконе) заявила о новых датах проведения своего гастрольного тура Celebration, отложенного из-за госпитализации певицы. Об этом сообщает People.
Певица снова приступит к выступлениям в Лондоне 14 октября, всего в столице Великобритании запланированы четыре концерта, билеты на которые распроданы.
Позже артистка привезет приуроченное к сорокалетию своей музыкальной карьеры шоу в Бельгию, Данию, Швецию, Испанию, Португалию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды.
Североамериканская часть тура начнется 13 декабря в Бруклине. Концерты в нескольких городах США пришлось отменить из-за невозможности согласовать перенос.
Менеджер певицы Гай Осери в июне сообщал, что у звезды «развилась серьезная бактериальная инфекция, которая привела к многодневному пребыванию в отделении интенсивной терапии».