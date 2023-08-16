Звезда «Эйфории» дебютировала в рекламе Calvin Klein

Звезда «Эйфории» Алекса Деми дебютировала в рекламе Calvin Klein
Звезда сериала «Эйфория» Алекса Деми стала лицом новой осенне-зимней кампании Calvin Klein. Об этом сообщает Vogue.
Актриса снялась в новой рекламной кампании бренда вместе с Кендалл Дженнер и Чон Кук. Алекса Деми примерила несколько комплектов нижнего белья и продемонстрировала подтянутую фигуру. Рассказом об амбассадорстве звезда «Эйфории» поделилась с журналом ogue Австралия.
«Когда чувство стиля действительно хорошее, ты это чувствуешь, и оно может помочь тебе передать его в кадре или трансформировать под себя. Чувство — это то, что я чаще всего ищу в работах. Что я чувствую в своем теле и что оно вызывает? Я люблю сочетать изящные прозрачные вещи с более агрессивными. В таком сочетании я всегда чувствую себя сильной», — рассказала Алекса Деми в интервью.
Она также вспомнила о сценах в откровенных нарядах в сериале и поделилась мыслями о собственной внешности.