Звезда «Эйфории» дебютировала в рекламе Calvin Klein

«Когда чувство стиля действительно хорошее, ты это чувствуешь, и оно может помочь тебе передать его в кадре или трансформировать под себя. Чувство — это то, что я чаще всего ищу в работах. Что я чувствую в своем теле и что оно вызывает? Я люблю сочетать изящные прозрачные вещи с более агрессивными. В таком сочетании я всегда чувствую себя сильной», — рассказала Алекса Деми в интервью.