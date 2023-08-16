Седокова вернулась к тренировкам: «Хорошо делать пока не могу»

«Пока хожу с такой фиксацией. Но я абсолютно уверена, что в этой жизни правда то, во что ты веришь. А я точно знаю, что уже почти восстановилась. Первый врач прописал мне костыли и жесткий сапог на месяц. Но он меня не знал. И в меня не очень верил. Поэтому я сменила врача», — рассказала звезда.