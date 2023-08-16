Анна Седокова вернулась к тренировкам: «Хорошо делать пока не могу, но могу плохо»
В июле Анна Седокова подвернула ногу перед одним из концертов. Хотя она сильно хромала и ей было больно наступать на ногу, певица не считала, что произошло что-то серьезное. Думала, отлежится несколько дней и все придет в норму.
Однако спустя несколько дней певица обратилась к врачу. Оказалось, что у Анны компрессионный перелом ноги в двух местах.
Сейчас стало известно, что артистка поменяла доктора.
«Пока хожу с такой фиксацией. Но я абсолютно уверена, что в этой жизни правда то, во что ты веришь. А я точно знаю, что уже почти восстановилась. Первый врач прописал мне костыли и жесткий сапог на месяц. Но он меня не знал. И в меня не очень верил. Поэтому я сменила врача», — рассказала звезда.
Также артистка сообщила о своем возвращении к занятиям спортом.
«Я вернулась в зал. Конечно, хорошо делать пока не могу, но могу плохо. А это лучше, чем ничего. о любимой дорожке пока думать очень рано, но упражнения со своим весом точно могу», — поделилась радостью Анна.