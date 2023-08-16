Тома Брэди и Ирину Шейк заметили в одном отеле в Лондоне
Супермодель Ирина Шейк и футболист Том Брэди попали в объективы папарацци, когда по очереди выходили из отеля The Twenty Two в лондонском районе Мейфэр. Фотографии предполагаемой пары опубликовал Daily Mail.
Ирина Шейк вышла из отеля первой. Модель была одета в кожаные мини-шорты, полосатую футболку, высокие сапоги и плащ. Спустя пять минут из отеля вышел Том Брэди, одетый в классические синие джинсы, черную толстовку с капюшоном и белые кроссовки. По данным журналистов, 37-летняя Ирина Шейк и 45-летний Том Брэди провели в отеле двое суток.
Впервые слухи о романе Ирины Шейк и Тома Брэди появились в июне. По словам инсайдера, модель «ходила по пятам» за футболистом на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик на острове Сардиния.
Ирина Шейк воспитывает шестилетнюю дочь Лею от актера Брэдли Купера. Они расстались в 2019 году после четырех лет романа.
В сентябре 2022 года Том Брэди расстался со своей супругой, бразильской супермоделью и бывшим «ангелом» Victoria's Secret Жизель Бюндхен. Звезды прожили в браке более 12 лет. У бывших супругов есть двое детей: 13-летний сын Бенджамин Рейн и 10-летняя дочь Вивиан Лейк.