Тома Брэди и Ирину Шейк заметили в одном отеле в Лондоне

Супермодель Ирина Шейк и футболист Том Брэди попали в объективы папарацци, когда по очереди выходили из отеля The Twenty Two в лондонском районе Мейфэр. Фотографии предполагаемой пары опубликовал Daily Mail.

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Ирина Шейк вышла из отеля первой. Модель была одета в кожаные мини-шорты, полосатую футболку, высокие сапоги и плащ. Спустя пять минут из отеля вышел Том Брэди, одетый в классические синие джинсы, черную толстовку с капюшоном и белые кроссовки. По данным журналистов, 37-летняя Ирина Шейк и 45-летний Том Брэди провели в отеле двое суток.

Впервые слухи о романе Ирины Шейк и Тома Брэди появились в июне. По словам инсайдера, модель «ходила по пятам» за футболистом на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик на острове Сардиния.

Ирина Шейк воспитывает шестилетнюю дочь Лею от актера Брэдли Купера. Они расстались в 2019 году после четырех лет романа.