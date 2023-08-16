Айза вспомнила, как «отшила» Павла Дурова

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай заявила в своем Telegram-канале, что создатель и глава мессенджера Павел Дуров проявлял к ней романтический интерес, однако девушка не ответила ему взаимностью.

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«Эх! О чем вспомнила сейчас? Как отшила Павла Дурова, когда много лет назад он проявлял ко мне внимание. Не на того поставила», — написала она.

При этом не все в комментариях поверили словам бывшей жены рэпера Гуфа.

«Интересно, Дуров знает, что Айза его отшила»; «Ко мне Илон Маск проявлял внимание»; «А ко мне Марк Цукерберг», — заявили в комментариях.

Айза опубликовала пост про Дурова на фоне новостей о том, что теперь глава Telegram живет на острове Палм-Джумейра в Дубае. Он арендует одну из самых дорогих вилл острова.

Блогерша была дважды замужем. Ее первым супругом стал рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф. Артист и блогерша поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. В 2013-м Айза развелась с музыкантом. Причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях.