Айза вспомнила, как «отшила» Павла Дурова
Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай заявила в своем Telegram-канале, что создатель и глава мессенджера Павел Дуров проявлял к ней романтический интерес, однако девушка не ответила ему взаимностью.
«Эх! О чем вспомнила сейчас? Как отшила Павла Дурова, когда много лет назад он проявлял ко мне внимание. Не на того поставила», — написала она.
При этом не все в комментариях поверили словам бывшей жены рэпера Гуфа.
«Интересно, Дуров знает, что Айза его отшила»; «Ко мне Илон Маск проявлял внимание»; «А ко мне Марк Цукерберг», — заявили в комментариях.
Айза опубликовала пост про Дурова на фоне новостей о том, что теперь глава Telegram живет на острове Палм-Джумейра в Дубае. Он арендует одну из самых дорогих вилл острова.
Блогерша была дважды замужем. Ее первым супругом стал рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф. Артист и блогерша поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. В 2013-м Айза развелась с музыкантом. Причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях.
В 2015-м Айза вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина. Через год у них появился на свет сын. В 2020-м пара развелась. Бывшие супруги часто конфликтовали и судились из-за их общего бизнеса — салона красоты. В итоге блогерша заплатила экс-мужу 12 миллионов рублей за бьюти-центр. На данный момент Анохин и Айза поддерживают дружеские отношения, отдыхают и посещают различные мероприятия вместе.