Сестра Фриске призналась, что у нее «в запасе» есть эмбрионы

Сестра Жанны Фриске призналась, что у нее «в запасе» есть эмбрионы мальчика и девочки
Певица Наталья Фриске рассказала в личном блоге, что сама выбрала пол ребенка перед ЭКО. По словам экс-солистки «Блестящих», она заморозила несколько яйцеклеток, чтобы вновь стать матерью, и у нее «в запасе» есть разнополые эмбрионы.
«Ну смотрите, как это происходит. Если у вас по показаниям стоит ПГД, это преимплантационный генетический анализ, то результат приходит вам на почту, где проставлено, какой эмбрион у вас — мальчик или девочка. Я взяла трех на ПГД, и у меня получились две девочки и один мальчик. А остальных просто без анализа заморозила. Поэтому я знаю, что у меня есть в запасе еще одна девочка и мальчик, а также сколько-то там деток, пол которых не проверяла», — призналась артистка.
Исполнительница говорила подписчикам, что 12 лет шла к материнству — она пережила три замерзшие беременности и неудачное ЭКО, после которого развелась с мужем, сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. Позже Наталья Фриске вновь прибегла к этой процедуре в другой клинике, и все получилось с первого раза. Певица стала матерью 8 апреля 2022 года, она родила девочку, которую назвала Луной.
37-летняя Наталья Фриске признавалась, что хочет забеременеть во второй раз после того, как отдаст дочь в детский сад. По словам блогера, ее не пугает возраст и она готова выносить еще одного ребенка.