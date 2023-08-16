Сестра Фриске призналась, что у нее «в запасе» есть эмбрионы

«Ну смотрите, как это происходит. Если у вас по показаниям стоит ПГД, это преимплантационный генетический анализ, то результат приходит вам на почту, где проставлено, какой эмбрион у вас — мальчик или девочка. Я взяла трех на ПГД, и у меня получились две девочки и один мальчик. А остальных просто без анализа заморозила. Поэтому я знаю, что у меня есть в запасе еще одна девочка и мальчик, а также сколько-то там деток, пол которых не проверяла», — призналась артистка.