Невеста сына Стивена Сигала рассказала о жизни в России

Невеста сына Стивена Сигала Доминика Айрин Данилова рассказала о том, как ей живется в России. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

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Как рассказала девушка, она со своим возлюбленным Домиником Сигалом провела в России почти год и заявила о том, что комфортно чувствует себя в стране. Она отметила, что пока что пара не собирается уезжать.

Она рассказала, что они много путешествуют и уже успели побывать в разных городах России. Эту страну она считает своим домом, такого же мнения придерживается Доминик.

С сыном Сигала девушка познакомилась на светском мероприятии в Москве, когда она приехала в столицу из Дубая. Сначала они общались по рабочим вопросам, а потом у них завязались отношения.