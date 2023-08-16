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Невеста сына Стивена Сигала рассказала о жизни в России

Невеста сына Стивена Сигала Доминика Айрин Данилова рассказала о том, как ей живется в России. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Невеста сына Стивена Сигала рассказала о жизни в России
© Соцсети

Как рассказала девушка, она со своим возлюбленным Домиником Сигалом провела в России почти год и заявила о том, что комфортно чувствует себя в стране. Она отметила, что пока что пара не собирается уезжать.

Она рассказала, что они много путешествуют и уже успели побывать в разных городах России. Эту страну она считает своим домом, такого же мнения придерживается Доминик.

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С сыном Сигала девушка познакомилась на светском мероприятии в Москве, когда она приехала в столицу из Дубая. Сначала они общались по рабочим вопросам, а потом у них завязались отношения.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал снимается в фильме про утонувшего сирийского мальчика.

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