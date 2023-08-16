Кендалл Дженнер снялась топлес

Младшая сестра Ким Кардашьян, модель и бизнесвумен Кендалл Дженнер снялась в новой рекламной кампании Calvin Klein. Кадры из фотосессии опубликовал Page Six.

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27-летняя супермодель продемонстрировала образы из осенней коллекции бренда. На одном из черно-белых снимков Кендалл Дженнер запечатлена в широких брюках со стрелками и пиджаке на голое тело. На другом фото звезда позировала в маленьком черном платье с вырезом под грудью и высоких ковбойских сапогах. Для фотосессии Кендалл сделали дымчатый макияж глаз и подчеркнули губы бежевой матовой помадой.

Помимо Кендалл Дженнер, героями осенней рекламной кампании Calvin Klein стали актриса Алекса Деми, Дженни из Blackpink и Чонгук из BTS. За съемку кампании отвечал дуэт фэшн-фотографов — Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.