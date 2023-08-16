54-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа

Актриса и певица Дженнифер Лопес показала подписчикам социальных сетей, как выглядит ее лицо без макияжа и фильтров.

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Звезда записала видеоролик, в котором ответила подписчикам, которые считают, что ее моложавая внешность — результат фильтров. В видео 54-летняя Дженнифер Лопес предстала перед поклонниками без макияжа и укладки.

«Никаких фильтров. Это все я в свои 54 года, сияющая и счастливая», — подписала ролик звезда.

Артистка также рассказала о своих утренних процедурах по уходу за лицом и любимых косметических продуктах.

«У меня только что был день рождения, и я чувствую себя лучше, чем когда-либо», — заявила она.

В середине июля Дженнифер Лопес отпраздновала первую годовщину свадьбы с Беном Аффлеком. Пара отметила событие романтическим ужином в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. Влюбленные поженились в июле 2022 года — спустя 20 лет после первой помолвки.