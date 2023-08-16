54-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа
Актриса и певица Дженнифер Лопес показала подписчикам социальных сетей, как выглядит ее лицо без макияжа и фильтров.
Звезда записала видеоролик, в котором ответила подписчикам, которые считают, что ее моложавая внешность — результат фильтров. В видео 54-летняя Дженнифер Лопес предстала перед поклонниками без макияжа и укладки.
«Никаких фильтров. Это все я в свои 54 года, сияющая и счастливая», — подписала ролик звезда.
Артистка также рассказала о своих утренних процедурах по уходу за лицом и любимых косметических продуктах.
«У меня только что был день рождения, и я чувствую себя лучше, чем когда-либо», — заявила она.
В середине июля Дженнифер Лопес отпраздновала первую годовщину свадьбы с Беном Аффлеком. Пара отметила событие романтическим ужином в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. Влюбленные поженились в июле 2022 года — спустя 20 лет после первой помолвки.
Бен Аффлек впервые сделал Дженнифер Лопес предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м бывшие звезды возобновили свои отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились. Через месяц после скромной свадебной церемонии в Вегасе, молодожены устроили пышное празднование в поместье Аффлека в Райсборо (штат Джорджия, США).