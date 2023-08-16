Собчак показала фигуру в купальнике на фоне слухов о беременности

«Жаль, что вы не беременна. Хотелось бы, чтобы у вас еще был ребенок», «Мы тут будем гадать, в положении ли Ксения? Мы же все думали, что да», «Не верьте ей, это старое фото», «Ксения, вы случайно не поправились?», «Стало быть, не беременна», — писали они.