Эштон Кутчер и Мила Кунис предложили фантам арендовать их пляжный дом
Актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис разместили объявление о сдаче своего пляжного дома в Санта-Барбаре на Airbnb. Об этом супруги рассказали подписчикам своих социальных сетей.
Эштон Кутчер и Мила Кунис записали видеоролик, в котором предложили незнакомцам арендовать их пляжный дом.
«Привет, детка. У меня есть очень глупая идея. Я думаю, что мы должны пригласить совершенно незнакомых людей и остаться с нами на пляже. Здесь очень красиво. Я думаю, людям понравится», — сказал Кутчер жене.
Актер отметил, что гости смогут приехать в их с женой дом, чтобы насладиться отдыхом и общением.
«Оставайтесь с нами в нашем пляжном домике и уезжайте, как будто мы старые приятели!», — добавил он.
Супруги уточнили, что дом расположен «в нескольких шагах от пляжа», а из окон открывается «панорамный» вид на горы Санта-Инес. К услугам гостей две спальни, две ванные комнаты, столовая и полноценная кухня. К дому также примыкает просторный внутренний дворик с огромной гидромассажной ванной.
«Мы поприветствуем вас по прибытии и позаботимся о том, чтобы у вас было все необходимое для веселого отдыха на пляже», — пообещали Мила Кунис и Эштон Кутчер.