Девушка футболиста Роналду показала фигуру в купальнике

Девушка футболиста Криштиану Роналду показала фигуру в купальнике
Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес поделилась с подписчиками личного блога серией пляжных снимков.
На размещенных фото 29-летняя Джорджина Родригес позировала в купальнике цвета фуксии, состоящем из топа-бандо и миниатюрных трусов с заниженной талией. Невеста Криштиану Роналду дополнила пляжный образ солнцезащитными очками от итальянского модного дома Fendi.
Джорджина Родригес состоит в отношениях с 38-летним капитаном саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду с 2016 года. У пары двое общих детей: 5-летняя Алана и годовалая Белла. Спортсмен также воспитывает еще троих детей: 13-летнего Криштиану-младшего, 6-летних близнецов Еву и Матео.
В ноябре 2022 года футболист ответил на вопрос о свадьбе с моделью.
«Сейчас я об этом не думаю, но могу представить такое в будущем. Думаю, и я, и она это заслужили. Но пока это не входит в мои планы, но в будущем — да, я хочу это сделать», — высказался он в интервью таблоиду The Sun.
Ранее стали известны подробности контракта между Криштиану Роналду и Джорджиной Родригес.