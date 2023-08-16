Российский хирург перечислил возможные пластические операции Мадонны

«Круговая пластика лица — настоящий must-have для голливудской звезды. Какая именно подтяжка была сделана, сказать не могу, но, скорее всего, применены эндоскопические методики и зональный лифтинг. Плюс у Мадонны проведена работа в области подбородочной зоны, вероятно, пластика шеи. Также подтянуты средняя часть и скулы», — перечислил он.

Помимо этого, как считает Гогиберидзе, звезда прибегала к коррекции овала лица, а также блефаропластике (операция по изменению формы век, разреза глаз — прим. «Ленты.ру»). «А вот в области носа я не вижу никаких изменений. Судя по всему, Мадонна предпочитает комплексный подход к омоложению. Плюс филлеры и косметические процедуры — куда без них!» — высказался доктор.