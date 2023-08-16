Стилист Рогов назвал 5 «безвкусно одетых» российских звезд

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов перечислил свой топ-5 самых безвкусных звезд российской эстрады. Об этом он рассказал в интервью Насте Ивлеевой.

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Он также подчеркнул, что хотел бы поработать с Филиппом Киркоровым, потому что считает его «хайповым и крутым артистом».

Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю в личном блоге. Недавно стилист дал совет девушкам, которые вечно мучаются перед выбором, что надеть на встречу. А в начале августа Александр Рогов посоветовал до конца лета ходить в «пижамном костюме-тройке», как назвали комплект из шорт, рубашки и футболки подписчики.

Говоря о модных летних аксессуарах, Рогов посоветовал делать ставку на «надувные» очки в массивной выпуклой оправе.