Стилист Рогов назвал 5 «безвкусно одетых» российских звезд

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов перечислил свой топ-5 самых безвкусных звезд российской эстрады. Об этом он рассказал в интервью Насте Ивлеевой.
«На первом месте — Митя Фомин, на втором — Ольга Бузова, а на третьем — Филипп Киркоров. На четвертом и пятом — Анастасия Волочкова и Лера Кудрявцева», — высказался Рогов.
Он также подчеркнул, что хотел бы поработать с Филиппом Киркоровым, потому что считает его «хайповым и крутым артистом».
Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю в личном блоге. Недавно стилист дал совет девушкам, которые вечно мучаются перед выбором, что надеть на встречу. А в начале августа Александр Рогов посоветовал до конца лета ходить в «пижамном костюме-тройке», как назвали комплект из шорт, рубашки и футболки подписчики.
Говоря о модных летних аксессуарах, Рогов посоветовал делать ставку на «надувные» очки в массивной выпуклой оправе.
«Надувные» очки LOEWE — главный модный аксессуар этого лета!» — писал Рогов в своем блоге.