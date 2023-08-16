Саруханов в седьмой раз обрел единственную и неповторимую

У Игоря Саруханова все получается хорошо. И хиты сочинять, и женщинам головы кружить. Недаром его называют жутким сердцеедом. Недавно музыкант признался, что женился в седьмой раз!

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ТАЙНАЯ СВАДЬБА

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В соцсетях шутят: Игорю Саруханову в загс сходить – что чаю выпить.

– Какая разница, какой раз я женился? – возмущается артист. – Седьмой, пятый или миллионный. Самое главное, чтобы брак был прочным.

Игорь Саруханов и дизайнер Леся Садовская знакомы давно. Женщина много лет создает певцу концертные костюмы. Осенью он сделал ей предложение.

– Это было абсолютно неожиданно! У меня руки дрожали, и все поплыло перед глазами, когда он произносил эти важные слова, – утирает слезы Садовская.

Тянуть резину не стали – уже через месяц сочетались законным браком. Свадьба прошла скромно – собрались узким кругом в ресторане недалеко от дома. От предыдущих отношений у Леси подрастает сынишка. Но Саруханов мечтает о собственном наследнике, который сохранит его фамилию. Правда, сомневается, что потянет пеленки-распашонки. Все-таки уже 66!

– С ним же надо заниматься: бегать, ходить, чтобы не терять статус папы, – вздыхает Игорь. – Поэтому я на всякий случай готовлюсь. Иногда выхожу на улицу и наматываю по набережной километры…

ЖЕНА № 6: СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

С предыдущей женой Татьяной Костычевой музыкант развелся год назад после восьми лет брака. Женщина была младше на 19 лет. Их отношения развивались по сценарию классического служебного романа. Татьяна работала директором у Саруханова, постепенно деловые отношения переросли в личные.

Женщина мечтала о детях, но певец сначала и слышать не хотел о наследниках. На этой почве ругались, разбегались, снова сходились. В один из таких «перерывов» она увлеклась другим, забеременела. Но отец ребенка, испугавшись ответственности, сбежал. Из роддома Таню забирал Саруханов. Он удочерил малышку, которую назвали Любой, дал ей свою фамилию. А вскоре сдался под напором жены. Восемь лет назад Татьяна подарила ему дочку Розалию. Но дети не спасли брак. Артист признается, что их с женой чувства стали стремительно остывать.

– В загсе обещаешь своей женщине, что состаришься вместе с ней, что вместе уйдете, – разводит руками любвеобильная знаменитость. – Несерьезные ребята. И я был несерьезный много раз. Но, к сожалению, только сейчас начинаю это понимать.

У Татьяны теперь другой мужчина. Она не запрещает Саруханову видеться с дочерьми. Недавно он заявил, что завещал им все свое многомиллионное имущество. Если, конечно, к тому моменту не появятся другие претенденты.

ЖЕНА № 5: БУРНЫЙ СЕКС

Танцовщица и актриса Екатерина Голубева сразу приглянулась Саруханову. Но охмурять ее он не спешил. Она тогда была девушкой Евгения Осина – боялся причинить боль приятелю. Но говорят, что Осин сам благословил влюбленных. После двух лет совместного проживания Игорь и Екатерина отправились в загс. Принося брачную клятву, оба и предположить не могли, сколько впереди скандалов.

– Отношения были страстные, разбегались раз пять, – признается заслуженный артист. – Как уйдет, звоню на следующий день: «Ну как ты там? Давай приеду, заберу». В итоге все наши ссоры кончались бурным сексом.

Однажды выяснилось, что подготовка к свадьбе не стала для ловеласа помехой для походов налево. Громом среди ясного неба прогремели признания Елены Бондарь, жены приятеля Саруханова. Он был крестным их ребенка, дружил с обоими супругами. Как оказалось, не только. По словам женщины, музыкант обещал ее раскрутить и решил проложить маршрут на сцену с остановкой в постели.

– Напоил меня винцом, повалил на кровать и стал говорить, что я должна отблагодарить его за помощь в раскрутке, – рассказывала Бондарь. – В то время Игорь уже встречался с Катей. Но сказал, что это не помеха. Мол, она спокойно относится к таким вещам. Был так настойчив, что я не смогла отказать. В этот момент вернулся муж. Схватил кинжал и бросился на Игоря. Началась драка. Я еле их разняла. Еще немного, и он зарезал бы Саруханова…

Откровения бывшей любовницы поставили точку в его браке. После развода Игорь 10 лет проходил в холостяках. Утверждал, что привык к одиночеству и что ему уже сложно постоянно видеть перед собой чье-то женское лицо.

ЖЕНА № 4: ЗНАКОМСТВО НА ПОМИНКАХ

С будущей светской львицей Леной Ленской Саруханов познакомился на… поминках Игоря Талькова. Девушка тогда училась на журфаке, готовила материал об убитом музыканте. Договорились об интервью. Встретились, понравились друг другу и шесть лет строили ячейку общества. На их свадьбу Алла Пугачева подогнала свой лимузин – на тот момент единственный в Москве. Именно Ленская помогла Игорю не утонуть в спиртном.

– Запросто мог спиться, – откровенничает Саруханов. – Это же просто – сесть на стакан и не слазить с него. Я практически начал это делать, но спасла Леночка…

Их брак разрушил Владимир Пресняков, который на правах друга часто бывал в их доме. Однажды Ленская честно призналась, что полюбила другого, собрала вещи и съехала. А немного погодя вышла замуж за Пресного.

ЖЕНА № 3: ЦЫГАНСКАЯ КРОВЬ

О третьей жене Анжеле мало что известно. Девушка была цыганских кровей. И свадьба проходила с соответствующим колоритом. Разве что медведи не плясали. По слухам, их семейная жизнь началась с серьезных проблем. Отец Игоря тогда перенес инфаркт, долго восстанавливался. Певец выбил ему лучший в стране санаторий, много времени проводил с ним. Молодой жене это не нравилось, она требовала внимания. Саруханова тяготило ее недовольство, он замкнулся и вскоре принял решение о разводе.

ЖЕНА № 2: УШЛА И СЧАСТЛИВА

С археологом Ниной музыкант познакомился на улице в Казани. Гулял, увидел красивую девушку, остановил. Предложение сделал практически сразу. Девушка согласилась, однако спустя пять лет брак приказал долго жить. Молодой музыкант начал набирать популярность. У харизматичного мужчины стали появляться поклонницы, которые признавались в любви и были готовы на все ради ночи с кумиром. Возможно, такое внимание вскружило голову восходящей звезде, а жена решила не участвовать в конкурсе. Сам артист утверждает, что на разводе настояла Нина.

– Ее совратил какой-то археолог, – машет он рукой. – Она родила дочку от него и была счастлива.

ЖЕНА № 1: ДЕВУШКА-ЗМЕЯ

Самым быстротечным оказался первый брак музыканта. Игорь очаровался артисткой Ольгой Татаренко, выступавшей в цирке с танцем змеи, – она могла в буквальном смысле завязаться в узел. Увидел ее в куйбышевской филармонии, где сам выступал с гастролями. И потерял голову. Да и циркачка была сражена брюнетом с густой копной на голове и гитарой в руках.