Актер Никита Ефремов появился на публике с новой возлюбленной
Актер Никита Ефремов появился на светском мероприятии с новой возлюбленной.
На днях в Калининграде прошла торжественная церемония открытия фестиваля короткометражного кино "Короче". На мероприятии присутствовало много звезд, в том числе Никита Ефремов. Артист появился на ковровой дорожке вместе с блондинкой по имени Ольга.
16 августа в соцсетях Ефремов также поделился свежим снимком с пассией и подписал его:
"С любимой на открытии фестиваля "Короче" в Калининграде".
Ранее "Рамблер" рассказывал о фэнтези-сериале "Библиотекарь" с Никитой Ефремовым.
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