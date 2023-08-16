Эмили Ратаковски показала фигуру в бикини
32-летняя модель и ведущая подкаста High/Low With Emrata Эмили Ратаковски снялась в новой рекламной кампании собственного бренда Inamorata. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Звезда позировала в белом купальнике, состоящем из бюстгальтера на перекрещивающихся в области спины широких бретелях и бикини на низкой посадке. Модель продемонстрировала спортивную фигуру с рельефным прессом. Волосы модели выпрямили и сделали нюдовый макияж.
«Роскошное тело», «Самая горячая мамочка», «Выглядишь потрясающе», «Самая красивая модель в мире», «Идеальная фигура», — написали поклонники модели в комментариях к посту.
У модели есть двухлетний сын Сильвестр Аполло. С его отцом, актером и продюсером Себастьяном Бер-Макклардом, она рассталась в июле 2022 года после четырех лет брака. Причиной для разрыва послужили его измены. Впоследствии манекенщицу заставали на свиданиях с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо, комиком Эриком Андре и бывшим солистом группы One Direction Гарри Стайлсом.