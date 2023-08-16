Эмили Ратаковски показала фигуру в бикини

32-летняя модель и ведущая подкаста High/Low With Emrata Эмили Ратаковски снялась в новой рекламной кампании собственного бренда Inamorata. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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Звезда позировала в белом купальнике, состоящем из бюстгальтера на перекрещивающихся в области спины широких бретелях и бикини на низкой посадке. Модель продемонстрировала спортивную фигуру с рельефным прессом. Волосы модели выпрямили и сделали нюдовый макияж.

«Роскошное тело», «Самая горячая мамочка», «Выглядишь потрясающе», «Самая красивая модель в мире», «Идеальная фигура», — написали поклонники модели в комментариях к посту.