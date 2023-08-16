Тейлор-Джонсон рассказал о 23-летней разнице в возрасте с женой-режиссером
33-летний актер Аарон Тейлор-Джонсон рассказал об отношениях с супругой, 56-летней режиссером Сэм Тейлор-Джонсон. Его слова приводит издание Esquire.
Брак пара заключила, когда Тейлору-Джонсону было 22 года, и он редко говорит о 23-летней разнице в возрасте.
«Скрывать мне нечего, я уверен в своей жизни. Но я не собираюсь раскрывать действительно драгоценные для меня вещи», — сказал он в ответ на вопрос о возрастном различии.
Актер встретил будущую жену на съемках ее фильма «Мальчик ниоткуда» — он играл там Джона Леннона — подростка. На момент встречи Аарону было 18, а Сэм — 42.
«Я встретил Сэм как актер — режиссерку. Мы отлично сработались, но не поэтому я в нее влюбился», — отметил он.
У пары двое дочерей — 13-летняя Уайльда и 11-летняя Роми. Аарон также стал отчимом старших дочерей жены. По словам Тейлор-Джонсона, он с юности готовился стать молодым отцом.
«Мне нравятся нормальные вещи, быт, собирать детей по утрам, отвозить их в школу и на кружки, это питает мою душу. Я знал, что у меня будет большая семья, что стану молодым отцом, что будет много детей», — сказал он.
В том же интервью режиссер «Крэйвена-охотника» с Тейлором-Джонсоном в главной роли Джей Си Чендор назвал готовящийся к выходу фильм «трагедией».