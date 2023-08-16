Ханна рассказала, кем работала до знакомства с Пашу

Насыщенная жизнь певицы и молодой мамы не дает покоя общественности. Ханна успевает буквально все: и ездить на гастроли, и управлять собственным бизнесом, и воспитывать двух дочерей да и, чего уж там, периодически гонять в отпуск. Но смогла бы она так без мужа — директора Black Star Пашу? Хейтеры уверены, что нет, без финансовой поддержки супруга и десятка помощников Ханна не добилась бы таких высот. Но зевакам поспешных выводов делать не стоило. Оказалось, что многозадачность и трудолюбие у певицы в крови.

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В своем инстаграме* артистка призналась, что без перерыва работала аж с 16 лет: «Сначала преподавала танцы в группах для взрослых, параллельно снималась в каталогах верхней одежды, обуви, платков, в рекламе разных компаний в своем городе, потом в Москве, снималась в сериалах, параллельно работала постановщиком конкурсов красоты за границей». Иногда рабочий день у Ханны длился 18 часов — певица приезжала домой в шесть утра, а к десяти снова нужно было уезжать. Но это еще не все: Ханна также занималась самообразованием — вокалом, сценической речью, актерским мастерством и танцами. Одним словом, сфера ее интересов была такой же, как сейчас.

В общем, у Ханны есть чему поучиться, и главное из этого — равновесие. Недавно певица со всей своей семьей ездила в отпуск на Мальдивы, а затем отдыхала на Миконосе вдвоем с Пашу.