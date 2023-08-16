Анна Седокова рухнула на сцене: «Пора в рехаб к МакSим»

Недавно певица Анна Седокова подвернула ногу прям перед концертом. Правда, позже выяснилось, что это был компрессионный перелом ноги в двух местах.

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Сейчас в Сети распространяется видео с концерта в Москве, где Анна снова падает. Правда, в этот раз, ситуация произошла прямо на сцене. Пользователи Сети гадают: было ли это под действием алкоголя или просто случайность?

Некоторые поклонники уже не на шутку переживают за певицу и советуют ей обратиться в клинику, где ее коллега, певица МакSим лечится от алкоголизма.