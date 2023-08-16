Детское фото Тимати вызвало ажиотаж в сети

Опубликованное в социальных сетях детское фото Тимати произвело настоящий фурор. А все из-за сходства артиста с его очаровательной дочерью.

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Накануне Тимати отметил свой 40-летний юбилей, в честь которого его мама Симона Юнусова опубликовала несколько детский фотографий рэпера. И если изначально поклонники артиста были растроганы словами его мамы, которыми она поздравила наследника с днем рождения, то потом рассмотрели и сами уникальные снимки из личного фотоархива семьи.

На кадрах Тимур совсем еще мальчишка. Хитрый взгляд, обаятельная улыбка и завораживающие глубиной темные глаза — все уже тогда говорило, что этот мальчуган завоюет не одно женское сердце. Но куда больше поразило интернет-пользователей невероятное сходство Тимати с его дочерью Алисой.

Светловолосая девочка всегда казалась фанатам Тимура похожей на свою маму — модель Алену Шишкову. Но лишь раз взглянув на маленького Юнусова всем стало очевидно — Алиса полная копия отца, за исключением цвета волос и оттенка кожи. Нос, разрез глаз и даже улыбка. Поразительное сходство! Теперь в сети не умолкают споры — уйдет ли это сходство с годами или же нет.