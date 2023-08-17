Сябитова объяснила, почему современная молодежь боится создавать семью

«Как психолог понимаю, почему молодежь испытывает эмоции гнева, когда слышит слова агитации на тему о традиционных ценностях. Чаще всего о них рассуждают люди, которые трижды разведенные или, напротив, страдающие в отношениях», — написала Сябитова.

Она добавила, что ко всему этому обычно прибавляется плачевный опыт самих родителей, который для многих детей становится психологической травмой. По словам Сябитовой, выросшие без отца девушки не доверяют мужчинам, а парни, у которых в семье отец не пользуется уважением жены, боятся жениться. Она убеждена, что для решения проблемы родителям стоит перестать морально давить на своих детей, а вместо этого выстроить диалог, чтобы найти компромисс совместными усилиями.