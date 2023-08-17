Кудрявцева ответила на критику стилиста Рогова

Лера Кудрявцева ответила на критику стилиста Александра Рогова
52-летняя российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева прокомментировала критику стилиста Александра Рогова, который обвинил ее в безвкусице.
Напомним, что Рогов составил список безвкусных звезд отечественного шоу-бизнеса, в котором телеведущая попала на пятую строчку вместе с балериной Анастасией Волочковой.
«Няша — Саша, научит всех одеваться. Мяу. Больно много развелось стилистов с экспертным мнением. Шанель ты наша», — ответила Кудрявцева в своем блоге.
Ранее телеведущая Лариса Гузеева призвала Леру Кудрявцеву вернуться из отпуска и приступить к работе.