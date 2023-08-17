Кудрявцева ответила на критику стилиста Рогова

52-летняя российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева прокомментировала критику стилиста Александра Рогова, который обвинил ее в безвкусице.

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Напомним, что Рогов составил список безвкусных звезд отечественного шоу-бизнеса, в котором телеведущая попала на пятую строчку вместе с балериной Анастасией Волочковой.

«Няша — Саша, научит всех одеваться. Мяу. Больно много развелось стилистов с экспертным мнением. Шанель ты наша», — ответила Кудрявцева в своем блоге.