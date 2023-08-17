Ирина Шейк сыграла в теннис на каблуках

Супермодель Ирина Шейк сыграла в теннис в необычном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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Ирина Шейк позировала перед камерой в лимонном боди, прозрачной юбке и в черных ботфортах на высоких каблуках и с открытым мысом. Волосы она уложила крупными локонами и сделала нюдовый макияж.

В необычном образе модель сыграла в теннис.

Газета.Ru

Уже месяц весь мир следит за личной жизнью супермодели Ирины Шейк. В июне впервые появились слухи о том, что модель встречается с Томом Брэди. По словам инсайдера, она "ходила по пятам" за футболистом на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик на острове Сардиния. Ирина Шейк воспитывает шестилетнюю дочь Лею от актера Брэдли Купера. Они расстались в 2019 году после четырех лет романа.