Ирина Дубцова выставила на продажу личные вещи
Певица Ирина Дубцова решила не отставать от тренда коллег и также решила выставить некоторые свои вещи на продажу на ресейл-платформе.
Свои вещи на продажу уже выставили Филипп Киркоров, Ани Лорак и певица Жасмин. Звезды шоу-бизнеса не только хотят освободить место в шкафах, но и подзаработать на вещах.
Ирина Дубцова также решила выставить некоторые свои вещи на продажу. На данный момент артистка готова расстаться с 11 вещами, их общая сумма составляет более 300 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Звездач».
Среди товаров, выставленных на продажу, сумка за 83 тысячи рублей, ботильоны за 63 тысячи. Среди бюджетных лотов – туфли стоимостью 9 тысяч рублей и сапоги за 14 тысяч.