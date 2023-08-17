Ирина Дубцова выставила на продажу личные вещи

Певица Ирина Дубцова решила не отставать от тренда коллег и также решила выставить некоторые свои вещи на продажу на ресейл-платформе.

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Свои вещи на продажу уже выставили Филипп Киркоров, Ани Лорак и певица Жасмин. Звезды шоу-бизнеса не только хотят освободить место в шкафах, но и подзаработать на вещах.

Ирина Дубцова также решила выставить некоторые свои вещи на продажу. На данный момент артистка готова расстаться с 11 вещами, их общая сумма составляет более 300 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Звездач».