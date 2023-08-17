Юлия Ковальчук рассказала про свой рацион питания после вторых родов

Певица Юлия Ковальчук быстро избавилась от лишних килограммов после появления второго малыша. Артистка показала, как выглядит ее рацион во время похудения.

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Юлия стала мамой в июле. За время беременности Ковальчук набрала 14,5 килограммов. Спустя месяц после родов ей удалось избавиться от 10 лишних килограммов, рассказала певица в личном блоге.

Артистка призналась, что ее главный секрет заключается в завтраке. Юлия каждое утро выделяет себе время на спокойный прием пищи. Это помогает ей восстановить силы и получить эстетическое удовольствие. Артистка показала поклонникам фигуру уже через три недели после родов.