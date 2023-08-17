Устинья Малинина решила сыграть свадьбу в Гонконге
В начале этого года дочь Александра и Эммы Малининых получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного англичанина. Устинья уже давно живет и учится в Великобритании. Там она и познакомилась с будущим супругом. Пара не рассказывает, когда планируется свадьба, но Эмма Малинина недавно намекнула на то, что Устинья и Зак уже активно готовятся к церемонии. Семья отдыхала в Италии в Форте-дей-Марми, где Малинины часто проводят летние каникулы. А теперь жених и невеста отправились в Гонконг, где живут родители Зака.
"Итак, хочу рассказать вам немного про Гонконг. Мы приехали сюда навестить семью Зака, так как его отец часть времени проводит в Гонконгском офисе своей компании. Пока Зак помогает отцу и проводит время в офисе мы с моей будущей свекровью гуляем, ходим по музеям и моллам и глубже узнаём город и его культуру. Потом мы все вместе поедем в Форте до конца лета! С каждым днём мы все больше влюбляемся в этот невероятный город, его культуру и красоту. Должна признать, что я как будто очутилась в сказке, мне настолько понравился город и отель, в котором мы с Заком остановились, что мы даже смотрели свадебные локации и залы…но об этом позже", — пишет Устинья.
Многие предполагали, что свадьба дочери певца пройдёт в Италии и совсем скоро. Однако, похоже, что Устинья и Зак пока даже не определились с местом проведения торжества. Так как семья старается не распространяться по поводу церемонии.
Кстати, теперь Малинины готовятся не только к свадьбе дочери. Накануне, брат-близнец Устиньи, Фрол сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Софии Городницкой. О девушке мало, что известно. Судя по всему, София дочь обеспеченных родителей. Она получает образование в МГИМО на факультете международного права. Девушка лично сообщила о помолвке в социальной сети:
«16.08.23 Для нас теперь особенный день. В городе любви и искусства, когда мы гуляли по коридорам Уффици, громко смеясь, обсуждая искусство, нашу жизнь, будущее…. у картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» родилась новая история, наша, только для нас двоих».