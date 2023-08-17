Устинья Малинина решила сыграть свадьбу в Гонконге

"Итак, хочу рассказать вам немного про Гонконг. Мы приехали сюда навестить семью Зака, так как его отец часть времени проводит в Гонконгском офисе своей компании. Пока Зак помогает отцу и проводит время в офисе мы с моей будущей свекровью гуляем, ходим по музеям и моллам и глубже узнаём город и его культуру. Потом мы все вместе поедем в Форте до конца лета! С каждым днём мы все больше влюбляемся в этот невероятный город, его культуру и красоту. Должна признать, что я как будто очутилась в сказке, мне настолько понравился город и отель, в котором мы с Заком остановились, что мы даже смотрели свадебные локации и залы…но об этом позже", — пишет Устинья.