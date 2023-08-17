Лянка Грыу рассказала как пережила аутизм сына

Кажется, что Лянка Грыу никогда и не уезжала из России. Она блистает на красных дорожках премьер и кинопремий. Недавно закончился показ нового сезона «Теста на беременность», где у нее одна из главных ролей. А ведь актриса восемь лет прожила в Америке. За океан ехала не в погоне за мировой карьерой или «Оскаром» – за надеждой…

© Мир новостей

Эхо диагноза

Видео дня

Звезда сериала «Барвиха» стала мамой в 22 года. У нее и режиссера Михаила Вайнберга родился сын Максим.

– Беременность проходила очень хорошо, – вспоминает 35-летняя Лянка. – Самое счастливое время в моей жизни. Я была благостная, прекрасная, расслабленная. Чувствовала, что происходит какое-то чудо. Хотя многие актрисы работают в ожидании малыша, я принципиально решила этого не делать. Хотелось получать удовольствие от своего интересного положения.

Актриса изначально хотела родить в начале весны, чтобы через полгода, когда начинается сезон съемок, выйти на работу. Отчасти так и вышло. Мальчик появился на свет в феврале. Но вскоре после его рождения врачи вынесли диагноз: аутизм. По словам Грыу, российские специалисты прописали препараты, которые отражались на работе мозга малыша. Кто-то посоветовал Нью-Йорк. В 26 лет на пике карьеры она бросила кино и уехала с мужем в США – спасать сына. Проводила с ним каждую минуту. Исследовала разные техники и способы лечения аутизма. Выдохнула, только когда врачи сказали: все хорошо!

Сейчас 13-летний Максим изучает английский и испанский, играет на фортепьяно, ходит на тхэквондо, любит рисовать. Живет обычной жизнью, как миллионы подростков по всему миру. Но актриса признает, что впереди еще многие годы труда, терпения и терапии.

– Мы победили задержку речевого развития, а все остальные социальные моменты выравниваем и контролируем, – рассказывает Грыу. – Но эхо диагноза все равно присутствует. У детей с особенностями развития есть сложности с восприятием. В какой-то момент они могут не считать опасность или конфликтность ситуации, не понять внутреннего напряжения другого человека. Бывают трудности с управлением гневом, когда для малыша пустяковая проблема в виде сломанного карандаша и большая, например украли велосипед, являются одинаковым стрессом...

«И вдруг – бах!»

Прошлый год принес Лянке Грыу серьезные перемены в личной жизни. Она рассталась с мужем. С Михаилом Вайнбергом актриса познакомилась на съемках фильма с пророческим названием «Ищу тебя».

– Я с детства была самостоятельная, – откровенничала тогда актриса. – Никогда не стремилась жить с кем-то. Когда встречалась с молодыми людьми и они предлагали съехаться, всегда отказывала. Я плачу за свою квартиру, это место силы. Зачем что-то менять? Но встреча с Михаилом изменила мою жизнь.

Они много лет были вместе, прошли все испытания с сыном, выдержали жизнь на чужбине, но в 2022-м – развелись.

– Мы же первые годы были вместе 24 часа в сутки. Не могли расстаться. Михаил приезжал ко мне на съемки, я летала к нему. И вдруг – бах! Нас работа разделила на пять месяцев. Шок наложился на кризис трех лет, когда в отношениях спадает острота ощущений. Наши чувства на тот момент были не такими яркими, как в первый год. Но я представила, что больше не смогу ему позвонить, что мы не будем больше делиться переживаниями… И поняла, что не могу потерять самого близкого человека.

Тогда супругов, находящихся на грани развода, сблизили заботы о малыше. Но теперь актриса стала более скрытной. О причинах развода говорит уклончиво:

– Просто однажды приходит понимание, что пора. Конечно, страшно. Ведь мы проросли друг в друга – все равно, что жить дальше без руки или ноги. Нам хватило любви и уважения друг к другу, чтобы расстаться без обид и претензий. Думаю, в дальнейшем мы с Мишей будем ощущать себя счастливее и лучше — как друзья, как родители нашего ребенка, нежели как пара…

Ни слова о свадьбе

Пока Лянка Грыу заякорилась в Москве. Максимка, который на время ее съемок оставался с отцом или с бабушкой, теперь рядом с ней. Михаил Вайнберг тоже работает в России над очередным проектом, так что мальчик не чувствует недостатка внимания со стороны родителей. Актриса снова рискнула войти в ту же реку под названием «отношения на расстоянии». Она переживает конфетно-букетный период с канадским музыкантом Марселе Симонье, который живет в Нью-Йорке. Влюбленные стараются встречаться хотя бы раз в месяц. Он прилетает в Москву или она отправляется к нему через океан. Прошлым летом устроили романтические каникулы в Санкт-Петербурге. На большее Лянка пока не согласна. Ни о каком замужестве и слышать не хочет!