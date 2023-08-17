Модель plus-size Эшли Грэм показала несовершенства фигуры
Американская модель plus-size Эшли Грэм показала, как выглядит ее фигура без фотошопа и фильтров. Снимками она поделилась в социальных сетях.
35-летняя Эшли Грэм опубликовала фотографию, на которой позирует в слитном черном купальнике.
Перед камерой она продемонстрировала жировые складки на бедрах и животе.
Год назад, в январе 2022 года, Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к активной работе со съемками.
Грэм позировала обнаженной для Spanx и запустила сотрудничество с брендом нижнего белья Knix.
Впервые о своей беременности модель рассказала в июле 2021 года. Модель регулярно публикует "честные" фотографии и рассказывает об уходе за собой после беременности. Она столкнулась с облысением и растяжками на теле. Как признавалась модель, у нее сильно упал иммунитет, и теперь она регулярно бывает в салонах красоты и у косметологов, чтобы вылечить кожу. Но при этом регулярно участвует в фотосессиях для брендов и ходит на вечеринки.