Модель plus-size Эшли Грэм показала несовершенства фигуры

Год назад, в январе 2022 года, Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к активной работе со съемками.

Впервые о своей беременности модель рассказала в июле 2021 года. Модель регулярно публикует "честные" фотографии и рассказывает об уходе за собой после беременности. Она столкнулась с облысением и растяжками на теле. Как признавалась модель, у нее сильно упал иммунитет, и теперь она регулярно бывает в салонах красоты и у косметологов, чтобы вылечить кожу. Но при этом регулярно участвует в фотосессиях для брендов и ходит на вечеринки.