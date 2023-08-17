Анастасия Волочкова вновь заговорила о замужестве

Артистка призналась, что мечтает выйти замуж за любимого мужчину.

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В этот раз артистка заинтриговала россиян, заявив, что не оставляет надежды надеть белое платье и пойти к алтарю с возлюбленным. Об этом она рассказала в эфире шоу «Не пруст».

Балетная дива подчеркнула, что встретить свою вторую половину — является ее заветным желанием.

«Это очень сложно», — уточнила балерина.

Волочкова дополнила, что для счастья у нее все есть и не хватает только надежного мужского плеча рядом.

«Все, что у меня есть — это аплодисменты и любовь зрителей ко мне», — уточнила теледива.