Анастасия Волочкова вновь заговорила о замужестве
Артистка призналась, что мечтает выйти замуж за любимого мужчину.
В этот раз артистка заинтриговала россиян, заявив, что не оставляет надежды надеть белое платье и пойти к алтарю с возлюбленным. Об этом она рассказала в эфире шоу «Не пруст».
Балетная дива подчеркнула, что встретить свою вторую половину — является ее заветным желанием.
«Это очень сложно», — уточнила балерина.
Волочкова дополнила, что для счастья у нее все есть и не хватает только надежного мужского плеча рядом.
«Все, что у меня есть — это аплодисменты и любовь зрителей ко мне», — уточнила теледива.
Стоит сказать, что артистка не скрывает свои красивые романы с мужчинами. Однако все они скоротечны и заканчивались расставанием.