Тарасов опроверг слухи о заключении брачного договора с женой

На своей странице в запрещенной в России социальной сети спортсмен рассказал, что он доверяет своей жене, поэтому надобности в брачном контракте нет. Ранее он сообщил, что заключил брачный договор со своей второй супругой Ольгой Бузовой, так как отсутствовала уверенность в ней.