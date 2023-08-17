Дмитрий Тарасов опроверг слухи о заключении брачного договора с женой Костенко
36-летний российский футболист Дмитрий Тарасов опроверг слухи о заключении брачного договора со своей третьей супругой моделью Анастасией Костенко.
На своей странице в запрещенной в России социальной сети спортсмен рассказал, что он доверяет своей жене, поэтому надобности в брачном контракте нет. Ранее он сообщил, что заключил брачный договор со своей второй супругой Ольгой Бузовой, так как отсутствовала уверенность в ней.
Также футболист заявил, что Костенко сделала ему самый дорогой подарок в жизни — родила дочерей Милану и Еву и сына Алексея.