Дмитрий Тарасов рассказал, разрешает ли жене читать свои переписки

«Да, конечно, у нее есть доступ, она может зайти в любой момент в мои соцсети и посмотреть все, что ей интересно. Но она этого не делает уже года два. Потому что мы доверяем друг другу, да, любимая? А так, да, вообще без проблем», — заявил Дмитрий Тарасов в запрещенной сети.