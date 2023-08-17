Дмитрий Тарасов рассказал, разрешает ли жене читать свои переписки
У футболиста Дмитрия Тарасова подписчики поинтересовались, есть ли у Анастасии Костенко пароли от его соцсетей.
На что спортсмен честно ответил, что не делает из своих переписок тайны и разрешает жене в любой момент зайти в личные аккаунты и посмотреть все, что ей хочется. Другое дело, что Анастасии, по словам Дмитрия, это больше не интересно. Как выяснилось, уже пару лет модель не заглядывает в соцсети мужа, потому что всецело ему доверяет.
«Да, конечно, у нее есть доступ, она может зайти в любой момент в мои соцсети и посмотреть все, что ей интересно. Но она этого не делает уже года два. Потому что мы доверяем друг другу, да, любимая? А так, да, вообще без проблем», — заявил Дмитрий Тарасов в запрещенной сети.