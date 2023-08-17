Хейли Бибер кардинально сменила имидж и показала результат

В одном из фанатских аккаунтов Джастина и Хейли Бибер было опубликовано свежее фото модели с округлившимся животом. На снимки супруги были запечатлены за кулисами во время концерта рэпера Дрейка на стадионе Barclays Center stadium в Нью-Йорке. Модель модель была одета в укороченную майку и спортивные штаны с заниженной талией. Поклонники пары обратили внимание на то, что Хейли держит руки на заметно округлившемся животе.