Хейли Бибер кардинально сменила имидж и показала результат
Модель Хейли Бибер перекрасила волосы и показала результат преображения. Снимками она поделилась в социальных сетях.
26-летняя Хейли Бибер опубликовала серию фотографий, на которых позировала в голубых джинсах с заниженной талией и коротком белом топе.
Модель дополнила образ крупными золотыми серьгами и парой колец с бриллиантами.
Супруга Джастина Бибера рассказала подписчикам, что решила отказаться от блонда в пользу более темного оттенка.
"Мы назвали этот цвет "масло для печенья с корицей". Новый цвет волос в честь потрясающей Хейли Бибер", - рассказал о новом образе звезды звездный парикмахер Мэтт Рез.
В конце июля жена Джастина Бибера спровоцировала слухи о беременности.
В одном из фанатских аккаунтов Джастина и Хейли Бибер было опубликовано свежее фото модели с округлившимся животом. На снимки супруги были запечатлены за кулисами во время концерта рэпера Дрейка на стадионе Barclays Center stadium в Нью-Йорке. Модель модель была одета в укороченную майку и спортивные штаны с заниженной талией. Поклонники пары обратили внимание на то, что Хейли держит руки на заметно округлившемся животе.
"Она беременна!", "Хейли поглаживает руками живот, точно беременна", "Она точно беременна", — написали пользователи в комментариях под постом.