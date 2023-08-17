Ляйсан Утяшева показала фигуру в бикини

Телеведущая, гимнастка Ляйсан Утяшева отдыхала на море вместе с мужем. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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Перед камерой она позировала в различных купальниках на яхте и берегу моря.

"Запускаю битву купальников-2023! Выбирайте! P.S. У Паши проснулась тяга к фотографии. Фотографирует исключительно жену. Мне повезло быть его моделью", — написали Утяшева.

Газета.Ru

Ляйсан Утяшева замужем за Павлом Волей с 2012 года, артист сделал предложение спортсменке, когда она варила на кухне борщ. Телеведущая рассказывала, что в тот момент чистила картофель и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов двое детей: 9-летний сын Роберт и 7-летняя дочь София.

Телеведущая говорила, что после вторых родов столкнулась с проблемой лишнего веса. По словам знаменитости, она была очень этим недовольна, потому решилась на эксперимент и совсем отказалась от сахара. Ляйсан Утяшевой таким образом удалось похудеть на 12 килограммов, а еще она избавилась от бессонницы.