Виктория Дайнеко показала фигуру в белье
Звезда поразила подписчиков.
Певица Виктория Дайнеко недавно жаловалась на критику своей фигуры. По словам артистки, ей постоянно приходят вопросы о том, не беременна ли она. Звезда поделилась с поклонниками, что страдает от аутоимунного заболевания, из-за которого у нее возникают отеки в районе живота.
Сейчас Виктория решила побороть свои страхи и выложила забавное видео, где танцует в белье и рубашке.
WomanHit.ru
«Нужно быть серьезнее, но пока нет такой возможности», — подписала публикацию Вика.
Подписчики в комментариях оценили ролик звезды: «Малышка, огонь», «Красотка», «Хорошенькая», «Классная».