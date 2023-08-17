Виктория Дайнеко показала фигуру в белье

Певица Виктория Дайнеко недавно жаловалась на критику своей фигуры. По словам артистки, ей постоянно приходят вопросы о том, не беременна ли она. Звезда поделилась с поклонниками, что страдает от аутоимунного заболевания, из-за которого у нее возникают отеки в районе живота.