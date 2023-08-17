48-летняя участница Spice Girls показала фигуру в купальнике

"Мы живем в эпоху социальных сетей, где девочки и мальчики постоянно сравнивают себя с идеальными изображениями. Но идеального тела не существует. Будьте благодарны своему телу. Мы все бываем разных форм, размеров, цветов, оттенков кожи, и все они прекрасны", - заявила певица.