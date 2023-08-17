48-летняя участница Spice Girls показала фигуру в купальнике
Бывшая участница группы Spice Girls Мелани Браун, выступавшая под творческим псевдонимом Мел Би, снялась в рекламе британского бельевого бренда Pour Moi.
Фотографии из нового кампейна опубликовал Daily Mail. 48-летняя Мелани Браун позировала около бассейна в неоново-зеленом купальнике, состоящем из лифа-бандо и трусов с заниженной талией.
Вместе с певицей в съемке приняли участие мать Мел Би Андреа и ее дочь Феникс.
66-летняя Андреа была запечатлена в слитном цветном купальнике, а 24-летняя Андреа - в миниатюрном оранжевом комплекте с желтым принтом, состоящем из лифа с пуш-апом и трусов на заявзках.
Комментируя новую съемку, Мелани Браун дала несколько советов женщинам, которые хотят комфортно чувствовать себя в купальниках, но стесняются своего тела.
"Мы живем в эпоху социальных сетей, где девочки и мальчики постоянно сравнивают себя с идеальными изображениями. Но идеального тела не существует. Будьте благодарны своему телу. Мы все бываем разных форм, размеров, цветов, оттенков кожи, и все они прекрасны", - заявила певица.