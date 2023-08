Уитни Хьюстон: жизнь, успех и трагическая судьба.

Саундтреком к фильму становятся композиции, исполненные самой Уитни Хьюстон: "I Will Always Love You", "I Have Nothing" и "Run to You". Первая из трёх не оригинальная, а перепетая Хьюстон кантри-песня Долли Партон, записанная в 1976 году. Уитни Хьюстон для фильма "Телохранитель" поёт "I Will Always Love You" в стиле соул, изменяя аранжировку и настроение песни, и таким образом даёт ей вторую, новую жизнь. Музыкальные критики были впечатлены тем, как грустная любовная песня благодаря мощному вокалу и влиянию госпела превратилась в неистовое воплощение драмы покинутой женщины. "Хьюстонская" версия песни получила множество наград, среди которых две премии Грэмми за лучшую запись года и лучший женский поп-вокал. Песни "I Have Nothing" и "Run to You" были номинированы на премию Оскар как лучшие песни к фильму. Сам саундтрек к "Телохранителю" стал самым продаваемым саундтреком в истории, разойдясь тиражом в 43 миллиона копий по всему миру, и вошёл в топ-50 самых продаваемых музыкальных альбомов XX века.