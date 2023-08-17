Уитни Хьюстон: жизнь, успех и трагическая судьба.

В этом августе свой 60-летний юбилей могла бы отметить легендарная американская певица, актриса и фотомодель — Уитни Хьюстон. За свою карьеру звезда эстрады и телевидения стала лауреатом более 400 различных премий и навсегда закрепила своё имя в мировой культуре.

© Ревизор

О самых знаковых событиях творческого пути Уитни Хьюстон, скандальных фактах из её личной жизни и загадках, связанных с её скоропостижной смертью, — в статье "Ревизора.ru".

Видео дня

Уитни Элизабет Хьюстон родилась в небольшом городе Ньюарк восточного побережья США, недалеко от Нью-Йорка. Музыка в жизни будущей певицы появилась благодаря знаменитой матери, Сисси Хьюстон — известной поп-певицы, которая начинала свою творческую карьеру на подпевке у таких известных исполнителей, как Элвис Пресли, Рой Гамильтон и Арета Франклин, и впоследствии прославилась в жанре ритм-энд-блюза, соула и госпела. Сисси Хьюстон даже выиграла две премии Грэмми. Помимо матери, у Уитни Хьюстон в семье было ещё несколько именитых родственников, известных в музыкальной сфере, например, кузины Ди Ди Уорвик и Дайон Уорвик (последняя — лауреат пяти премий Грэмми), а также дальняя родственница, оперная певица Леонтин Прайс — первая ведущая исполнительница Метрополитен-оперы афроамериканского происхождения.

Ревизор

С таким невообразимым музыкальным бэкграундом родных трудно было представить, что Уитни Хьюстон не пойдёт по их стопам. С раннего детства она солировала в госпел-хоре в Нью-Йорке, а, разъезжая по гастролям со своей звёздной мамой, в 17 лет записала бэк-вокал для альбома Чаки Хан, известной соул-певицы. В это же время Уитни также начала путь фотомодели, снимаясь для популярных модных журналов.

Серьёзно занялась музыкой Уитни Хьюстон в начале 80-х годов, заключив контракты с двумя звукозаписывающими компаниями. Выступая с матерью в одном из ночных клубов Нью-Йорка в 1983 году, она привлекла внимание представителей лейбла Arista Records, с которым вскоре заключила контракт. В том же году молодая певица дебютировала на всю страну в телевизионном Шоу Мерва Гриффина с песней "Home".

Карьера молодой артистки сложилась не сразу. После заключения договора с Arista Records у Уитни Хьюстон ещё два года не выходило никакого самостоятельного и значимого материала. Всё это время певица занималась модельной деятельностью, снималась в рекламе и записывала коммерческие джинглы. Помимо этого, Хьюстон пела дуэтом с другими исполнителями на чужих альбомах, будто бы готовясь к собственному творческому прорыву.

И, наконец, в 1985 это произошло: 14 февраля, в День всех влюблённых, в свет вышел дебютный альбом Уитни Хьюстон с названием в её честь. Примечательно, что выход пластинки не сразу вызвал фурор — лишь спустя год после релиза альбом возглавил чарт Billboard 200 и вскоре стал самым продаваемым дебютным альбомом среди певиц, разойдясь тиражом в 25 миллионов копий по всему миру. Альбом "Whitney Houston" в 1986 получил множество музыкальных премий, в том числе самую престижную в мире музыки — премию Грэмми за лучшее женское вокальное поп-исполнение. После исполнения на церемонии Грэмми сингла "Saving All My Love for You" Уитни Хьюстон также удостоилась премии Эмми за лучшее индивидуальное выступление на телевидении.

Слава о невероятной певице разлеталась стремительно. В этом ей помогли не только концерты и продажи альбомов, но и участие в популярных вечерних телешоу, которое ранее было недоступно темнокожим звёздам эстрады. Даже всемирно известный музыкальный телеканал MTV, который обвиняли в расизме по отношению к "цветным" артистам, не смог игнорировать популярность клипа "Saving All My Love for You" и поставил его в ротацию. Медийность Уитни Хьюстон обернулась для американского общества своеобразным сломом, который произошёл на телевидении: допуск к телеэфирам белых и темнокожих артистов после многих десятилетий расовой дискриминации наконец-таки стал более равноправным и отражающим запросы аудитории.

Ревизор

Позиция самой Уитни Хьюстон по расовой политике, ожидаемо, совершенно не отличалась от эффекта, который она создала своим появлением в публичном пространстве. В период тюремного заключения южноафриканского политика Нельсона Манделы (лидера движения против апартеида в ЮАР) певица и фотомодель отказывалась работать с агентствами, которые были как-то связаны с ЮАР, проводившей политику тотальной расовой сегрегации чёрного населения. В 1988 году, во время своего мирового турне, Уитни Хьюстон приняла участие в концерте, приуроченном к 70-летию заключённого в тюрьму Нельсона Манделы, проходившем на лондонском стадионе Уэмбли. Концерт собрал 72 тысячи человек на самом стадионе и транслировался по всему миру для аудитории более чем в 600 миллионов человек.

Пиком популярности замечательной певицы по праву считается её дебют в главной роли в художественном фильме "Телохранитель", снятом режиссёром Миком Джексоном в 1992 году. В кинокартине повествуется о профессиональном телохранителе, который приставлен к известной поп-певице Рейчел Мэррон. По сюжету Рейчел Мэррон, имея славу легендарной поп-дивы, находится под сталкингом маньяка, отправляющего ей странные письма с угрозами. Телохранитель Фрэнк Фармер, ранее работавший в охране президентов США, нанят менеджером певицы для её тщательной защиты от внешней угрозы. Кульминация фильма приходится на церемонию вручения премии Оскар, когда певицу хотят убить в прямом эфире прямо на сцене. Выдающиеся вокальные способности Уитни Хьюстон и её харизма на экране вызвали огромный и восторженный отклик у зрителей.

Саундтреком к фильму становятся композиции, исполненные самой Уитни Хьюстон: "I Will Always Love You", "I Have Nothing" и "Run to You". Первая из трёх не оригинальная, а перепетая Хьюстон кантри-песня Долли Партон, записанная в 1976 году. Уитни Хьюстон для фильма "Телохранитель" поёт "I Will Always Love You" в стиле соул, изменяя аранжировку и настроение песни, и таким образом даёт ей вторую, новую жизнь. Музыкальные критики были впечатлены тем, как грустная любовная песня благодаря мощному вокалу и влиянию госпела превратилась в неистовое воплощение драмы покинутой женщины. "Хьюстонская" версия песни получила множество наград, среди которых две премии Грэмми за лучшую запись года и лучший женский поп-вокал. Песни "I Have Nothing" и "Run to You" были номинированы на премию Оскар как лучшие песни к фильму. Сам саундтрек к "Телохранителю" стал самым продаваемым саундтреком в истории, разойдясь тиражом в 43 миллиона копий по всему миру, и вошёл в топ-50 самых продаваемых музыкальных альбомов XX века.

Творческий успех Уитни Хьюстон после фильма "Телохранитель" отметился массовым признанием, взлетевшими продажами альбомов и грандиозными концертами по всему миру. Её голос стал иконой светской музыки, до сих пор вызывая у зрителей и слушателей восторженные отзывы и восхищение. Уникальный вокал певицы охватывает целых пять октав и остаётся легендарным для афроамериканского соула. В следующие несколько лет Уитни Хьюстон записала еще несколько песен, послуживших саундтреками к разным фильмам, а также в 2000 году за песню "It’s Not Right But It’s OK" получила очередную премию Грэмми в номинации "Лучшая ритм-энд-блюз-певица".

Со временем идеальный образ невероятной певицы и модели оказался изрядно подпорчен. Вокруг звезды жанра R&B стали ходить разные слухи, связанные с её проблемами в личной жизни. Она стала часто опаздывать на интервью, фотосессии и репетиции, отменяла концерты и появления на ток-шоу. Пропущенные выступления и потеря веса привели общественность к предположениям, что Хьюстон вместе со своим мужем употребляла наркотики. В январе 2000 года у певицы и её мужа Бобби Брауна обнаружили в аэропорту на Гавайях марихуану, но певица улетела до прибытия властей. В 2019 году ассистентка Уитни Хьюстон Робин Кроуфорд призналась, что у Хьюстон всё-таки имелась наркозависимость, которой были озабочены все близкие артистки.

Ревизор

Скандальная личная жизнь Уитни Хьюстон на протяжении 15 лет была связана с её мужем Бобби Брауном, чья репутация отбрасывала огромную тень на знаменитую жену. Имея проблемы с законом и детей от трёх женщин ещё до брака с Уитни, Бобби слыл совсем не образцовым супругом. Наркозависимость, драки, проблемы с алкоголем, вождение в нетрезвом виде — всё это было известно общественности, поэтому не было никаких сомнений, кто так пагубно воздействовал на Уитни Хьюстон. В 2003 году Бобби Брауна арестовали по обвинению в насилии над Уитни Хьюстон, когда во время семейной ссоры он ударил её. Несколькими годами позже Уитни приняла решение развестись с проблемным супругом. Даже во время развода не обошлось без скандалов, так как у семейной пары на момент расторжения брака подрастала несовершеннолетняя дочь, которую каждый из родителей хотел оставить у себя.

Тайна смерти Уитни Хьюстон

Спустя годы продолжительного творческого кризиса и проблем в личной жизни певицы мировая общественность в 2012 году узнала шокирующую новость: Уитни Хьюстон нашли мёртвой в ванной гостиничного номера в Беверли-Хиллз. Как это возможно? Что произошло? Никто доподлинно не может ответить на этот вопрос до сих пор.

Уитни Хьюстон находилась в отеле накануне 54-й церемонии Грэмми, запланированной на 12 февраля, и трагически скончалась ровно за день до её начала. Это событие всполошило всю музыкальную индустрию, особенно организаторов церемонии вручения Грэмми, в связи с чем всё грядущее мероприятие полностью реорганизовали и посвятили его скоропостижно ушедшей из жизни Уитни Хьюстон. Ей было 48 лет.

Многие до сих пор сомневаются в истинной причине смерти Уитни Хьюстон, поэтому по сей день строятся догадки, из-за чего это могло произойти. Официальное расследование утверждает, что смерть наступила не от насилия, а в результате утопления из-за проблем с сердцем от употребления кокаина. Спустя три года при загадочных обстоятельствах в ванне утонула также и 22-летняя Кристина Браун, дочь Хьюстон от бывшего мужа. Много месяцев она находилась в коме, после чего умерла. Её даже хотели отключить от аппарата искусственного жизнеобеспечения 11 февраля, в день смерти матери.

Внезапная смерть Хьюстон как будто бы была предзнаменована кинематографически: заслужив всемирную известность ролью в "Телохранителе", где по сюжету её героиню хотят убить прямо на самой престижной церемонии Оскар, актриса сама неожиданно погибает накануне главной музыкальной премии — Грэмми. В фильме даже показан момент, когда поп-певицу не могут найти в её роскошном гостиничном номере, уже думая, что она мертва. Но если в конце этой сцены она всё-таки появляется, отлучившись в магазин без телохранителя, то в реальной жизни всё обернулось трагически. Такое невероятное совпадение навсегда запомнилось мировой музыкальной индустрии.