Роузи Хантингтон-Уайтли вышла на прогулку в прозрачном платье-макси — поклонники в восторге
В Лос-Анджелесе жарко, и дело не в погоде, а просто бывший ангел Victoria's Secret вышла на прогулку в компании возлюбленного Джейсона Стэтхэма. Наряд на романтический променад Роузи Хантингтон-Уайтли выбрала минималистичный, но крайне соблазнительный: прозрачное платье-макси, как нельзя лучше подчеркивающее формы модели.
Эффект оказался разрывным: снимки парочки тут же разлетелись по таблоидам и соцсетям, а поклонники принялись увлеченно обсуждать образ Роузи. Нашлась, конечно, пара-тройка хейтеров, которые лук «небесного создания» сочли крайне заурядным, но фанаты разглядели только привлекательную фигуру Хантингтон-Уайтли. «Впервые вижу этого кислого кота улыбающимся — и понятно почему», — в шутку написали комментаторы об актере.
«Потрясающая женщина, прекрасная пара», — добавили фэны Роузи.
К слову, позволить себе такие облегающие наряды может не каждый. Роузи, уже спустя 10 месяцев после родов выглядевшая поразительно, в подобных платьях, понятное дело, не отказывает и вовсю хвастается ангельской стройностью.