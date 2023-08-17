Хантингтон-Уайтли вышла на прогулку в прозрачном платье-макси

В Лос-Анджелесе жарко, и дело не в погоде, а просто бывший ангел Victoria's Secret вышла на прогулку в компании возлюбленного Джейсона Стэтхэма. Наряд на романтический променад Роузи Хантингтон-Уайтли выбрала минималистичный, но крайне соблазнительный: прозрачное платье-макси, как нельзя лучше подчеркивающее формы модели.

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Эффект оказался разрывным: снимки парочки тут же разлетелись по таблоидам и соцсетям, а поклонники принялись увлеченно обсуждать образ Роузи. Нашлась, конечно, пара-тройка хейтеров, которые лук «небесного создания» сочли крайне заурядным, но фанаты разглядели только привлекательную фигуру Хантингтон-Уайтли. «Впервые вижу этого кислого кота улыбающимся — и понятно почему», — в шутку написали комментаторы об актере.

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«Потрясающая женщина, прекрасная пара», — добавили фэны Роузи.