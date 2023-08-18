Волочкова отреагировала на критику стилиста Рогова

Балерина Анастасия Волочкова заявила в беседе с Woman.ru, что не знает, кто такой Александр Рогов.

«Мне как-то вручили «Серебряную калошу» за то, что хуже всех одета. Но мне все равно! Я готовлю новое шоу, занята творчеством», — рассказала звезда.

По словам Волочковой, для нее важно, чтобы сценические костюмы были в стразах и блестели, а не чтобы она кому-то нравилась. Артистка отметила, что если будет думать о Рогове, то у нее не хватит времени на творчество.

16 августа стилист и телеведущий Александр Рогов назвал свой топ-5 самых безвкусных звезд российской эстрады. Среди них оказались Митя Фомин, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова и Лера Кудрявцева.

При этом Рогов отметил, что хотел бы поработать с Киркоровым, потому что считает его «хайповым и крутым артистом».

Волочкова считает, что своим топом Рогов хотел привлечь «хоть какое-то внимание» к своей личности.