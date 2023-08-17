Эксперт рассказал, какие пластические операции делала Мадонна

Накануне звезде исполнилось шестьдесят пять лет, однако, по всей видимости, для Мадонны это всего лишь цифра в паспорте. Так, звезда любит экспериментировать со стилем и нередко шокирует публику эпатажными выходками. В погоне за красотой и молодостью артистка ничем не брезгует. Ни для кого не секрет, что певица не раз ложилась под нож хирурга. Отари Гогиберидзе, известный врач, рассказал, какие операции наверняка делала исполнительница.

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По словам эксперта, артистка делала различные подтяжки: начиная от скул и заканчивая шеей. Кроме того, прибегала она и к круговой подтяжке. Конечно же, не обошлось и без уколов красоты.

«Куда без них», – говорит медик.

Стоит отметить, что даже Мадонне не удалось избежать неприятных последствий. Недавно артистка слегла из-за бактериальной инфекции. Состояние певицы было настолько плохо, что ее даже поместили в реанимацию. Поклонники убеждены, что организм знаменитости сдал именно из-за чрезмерного увлечения операциями и всевозможными филлерами.