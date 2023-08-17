Эксперт рассказал, какие пластические операции делала Мадонна
Накануне звезде исполнилось шестьдесят пять лет, однако, по всей видимости, для Мадонны это всего лишь цифра в паспорте. Так, звезда любит экспериментировать со стилем и нередко шокирует публику эпатажными выходками. В погоне за красотой и молодостью артистка ничем не брезгует. Ни для кого не секрет, что певица не раз ложилась под нож хирурга. Отари Гогиберидзе, известный врач, рассказал, какие операции наверняка делала исполнительница.
По словам эксперта, артистка делала различные подтяжки: начиная от скул и заканчивая шеей. Кроме того, прибегала она и к круговой подтяжке. Конечно же, не обошлось и без уколов красоты.
«Куда без них», – говорит медик.
Стоит отметить, что даже Мадонне не удалось избежать неприятных последствий. Недавно артистка слегла из-за бактериальной инфекции. Состояние певицы было настолько плохо, что ее даже поместили в реанимацию. Поклонники убеждены, что организм знаменитости сдал именно из-за чрезмерного увлечения операциями и всевозможными филлерами.
К счастью, все обошлось. Исполнительница уже пришла в норму и даже объявила о возобновлении концертной деятельности. Так, ее гастрольный тур пройдет до конца 2023 года.