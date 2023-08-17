Дэвид и Виктория Бекхэм перестраивают сарай в офис

Дэвид и Виктория Бекхэм поссорились с соседями из-за того, что хотят построить дорогу к теплице в своем доме. Об этом пишет The Sun.

© Газета.Ru

Местный совет недавно выдал Бекхэмам разрешение на строительство огорода и теплицы на территории дома. Однако отдельная заявка на прокладку новой дороги к теплице вызвала гнев местных жителей.

«Почему заявители требуют временного сооружения для доступа на 2 года к пешеходной дорожке общего пользования?» — написал один из соседей Бекхэмов.

Представители Бекхэмов обратились к местным властям еще и с просьбой сделать в сарае три отдельных офисных помещения и ванную комнату. К рабочим помещениям можно будет подняться по внешней деревянной лестнице.

Сарай, из которого планируют сделать офисы, находится на территории загородного дома Бекхэмов стоимостью £12 миллионов в Оксфордшире. Сейчас в сарае хранится садовый инвентарь.