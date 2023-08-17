Стройняшка и фитоняшка Анна Хилькевич вчера появилась на дне рождения певицы Нюши. Super удалось заснять всегда следящую за фигурой актрису с округлившимся животом. Это было совсем не похоже на то, что Анна слишком много съела: к приготовленным для гостей блюдам она почти не прикасалась. Не заметили мы Анну и за употреблением алкоголя — весь вечер Хилькевич пила кофе.