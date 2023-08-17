Стройняшка и фитоняшка Анна Хилькевич вчера появилась на дне рождения певицы Нюши. Super удалось заснять всегда следящую за фигурой актрису с округлившимся животом. Это было совсем не похоже на то, что Анна слишком много съела: к приготовленным для гостей блюдам она почти не прикасалась. Не заметили мы Анну и за употреблением алкоголя — весь вечер Хилькевич пила кофе.
Не спешим делать выводы о беременности актрисы. Всю правду мы узнаем совсем скоро: Super уже написал пиар-менеджерам Хилькевич для подтверждения или опровержения наших подозрений.
Также хотим напомнить, что Анна уже 8 лет в браке с Артуром Волковым, у них есть две дочери — Арианна и Мария. Так что вполне вероятно, что пара всерьез задумалась о рождении сына и решила закрыть гештальт.