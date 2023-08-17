У звезды «Дома-2» Юлии Ефременковой произошло грандиозное событие
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова похвасталась грандиозным достижением. «Ну что, любимые, готовы услышать новость, от которой у меня мурашки по телу?» — заинтриговала подписчиков блогерша. Она призналась, что от волнения просто вот-вот упадет в обморок.
Однако этого не случилось. По крайней мере, на видео. Юлия уверенным шагом поднялась по лестнице одного из банков и сообщила, что — вы готовы? — купила-таки новую квартиру. И главное — где: в центре Москвы (сейчас девушка живет в Одинцове)!
«Практически полгода я искала то, на что откликнутся мое сердце и душа. И нашла!» — делится эмоциями экс-участница телепроекта «Дом-2». Так что в 2025-м — а именно к этому моменту достроится элитное жилье Юлии — она заедет в квартиру жилого комплекса бизнес-класса. «Все как я хотела: ЖК бизнес-класса, в 5 минутах от дома будет метро, муниципальная школа и садик прямо на территории ЖК. И потом, это Москва и даже центр! — хвастается блогерша. — Ух, пока сама не верю, но уже можно поздравлять».
Подписчики и поздравили:
Юлия добавила, что купила жилье в ипотеку, поскольку цена ее квартиры в центре Москвы баснословная.