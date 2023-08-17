У звезды «Дома-2» Юлии Ефременковой произошло грандиозное событие

«Практически полгода я искала то, на что откликнутся мое сердце и душа. И нашла!» — делится эмоциями экс-участница телепроекта «Дом-2». Так что в 2025-м — а именно к этому моменту достроится элитное жилье Юлии — она заедет в квартиру жилого комплекса бизнес-класса. «Все как я хотела: ЖК бизнес-класса, в 5 минутах от дома будет метро, муниципальная школа и садик прямо на территории ЖК. И потом, это Москва и даже центр! — хвастается блогерша. — Ух, пока сама не верю, но уже можно поздравлять».