Актриса Бортич пожаловалась на приставания мужчин на улицах
Российская актриса, известная по фильму «Холоп» и сериалу «Полицейский с Рублевки», Александра Бортич заявила, что мужчины домогаются ее прямо на улицах и отпускают неприятные комментарии.
«Хотелось помыться. Думаю, можно представить, насколько это вообще противно», – сказала Бортич.
Инцидент произошел с актрисой в Санкт-Петербурге. Во время съемок к ней подошел молодой мужчина и сообщил, что «не зря» самоудовлетворялся, глядя на нее. Еще одно происшествие случилось, когда она шла по улице, отведя ребенка в детский сад: незнакомец сделал ей скабрезное предложение.
После этого актриса задалась вопросом, как могут взрослые люди «изрекать такое».
Некоторые пользователи Сети осудили Бортич в комментариях под ее постом. На это девушка заявила, что ее шокируют высказывания женщин, которые оправдывают такое поведение.