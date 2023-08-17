Бортич пожаловалась на приставания мужчин на улицах

Российская актриса, известная по фильму «Холоп» и сериалу «Полицейский с Рублевки», Александра Бортич заявила, что мужчины домогаются ее прямо на улицах и отпускают неприятные комментарии.

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«Хотелось помыться. Думаю, можно представить, насколько это вообще противно», – сказала Бортич.

Инцидент произошел с актрисой в Санкт-Петербурге. Во время съемок к ней подошел молодой мужчина и сообщил, что «не зря» самоудовлетворялся, глядя на нее. Еще одно происшествие случилось, когда она шла по улице, отведя ребенка в детский сад: незнакомец сделал ей скабрезное предложение.

После этого актриса задалась вопросом, как могут взрослые люди «изрекать такое».