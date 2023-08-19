Ида Галич показала фигуру в белье

Блогер и телеведущая Ида Галич показала, как выглядит ее тело после отказа от алкоголя. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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Перед камерой Ида Галич позировала в нижнем белье и с полотенцем на голове. Блогер была без макияжа.

"Завтра будет 14 дней, как я не пью. Обратите внимание, как ушли все отеки. Впереди еще 26 дней без алкоголя. Хожу почти каждый день по 10 тысяч шагов. Стараюсь вечером не есть углеводы", — написала Галич.

За последние месяцы звезда сильно похудела благодаря спорту и правильному питанию. Ида Галич рассказала, что отдает предпочтение еде с высоким содержанием белка и клетчатки. На завтрак она ест овощи, яйца или курицу. Также звезда может добавить в блюда авокадо и рыбу.